«В каждом маленьком ребенке...»: картина на улице удивила приморцев

Во Владивостоке жители стали очевидцами картины, как несколько детей в сопровождении взрослых шли по тротуару на одной из улиц города, сообщают «Вести:Приморье».

Момент прогулки взрослых с детьми снял автолюбитель, проезжающий мимо. На видео, опубликованном в одном из приморских пабликов обозначено, все происходит во Владивостоке. Видно, впереди идет взрослый, затем несколько детей, колонну замыкал взрослый. Все детки были одеты в светоотражающие жилеты и держались за веревку. Вернее, они были пристегнуты к ней, вероятно, карабинчиками. Скорее всего, воспитатели частного детского сада так решили вопрос безопасности деток.

В комментариях многие отметили, картина напоминает советский мультфильм про обезьянок, в котором мама пыталась не потерять своих деток.

«В каждом маленьком ребенке...».

«а воообще прикольно, чтобы никто не потерялся».

«Это верёвочка из советского мультика про обезьянок. Там в одной серии тётка также детей выгуливала».

«милота какая».

Орфография и пунктуация авторов поста и в комментариях сохранены.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]