Массовая авария парализовала движение во Владивостоке

Массовая авария произошла во Владивостоке ночью в районе улицы Бородинской, сообщают «Вести:Приморье».

ДТП произошло на перекрестке. Очевидцы утверждают. Несколько машин столкнулись в двух авариях, произошедших одна за другой. В аварии оказались разбитыми четыре машины.

Массовое ДТП на перекрестке Бородинской. Первое ДТП - таксист на т.Акве не выдержал дистанцию и ударил Митсубиси, через некоторое время на этом же месте произошло ещё одно ДТП т.Приус и какая то маленькая легковушка. Заняли все полосы для движения. пришлось объезжать по тротуару в обе стороны. Самосвал не причём он объезжал

, пишет автор поста в паблике.

Детали аварии и сведения о пострадавших уточняются.

видео dpskontrol125rus



Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru