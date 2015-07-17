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Массовая авария парализовала движение во Владивостоке

Массовая авария парализовала движение во Владивостоке

Массовая авария произошла во Владивостоке ночью в районе улицы Бородинской, сообщают «Вести:Приморье».

ДТП произошло на перекрестке. Очевидцы утверждают. Несколько машин столкнулись в двух авариях, произошедших одна за другой. В аварии оказались разбитыми четыре машины.

Массовое ДТП на перекрестке Бородинской. Первое ДТП - таксист на т.Акве не выдержал дистанцию и ударил Митсубиси, через некоторое время на этом же месте произошло ещё одно ДТП т.Приус и какая то маленькая легковушка. Заняли все полосы для движения. пришлось объезжать по тротуару в обе стороны. Самосвал не причём он объезжал

, пишет автор поста в паблике.

Детали аварии и сведения о пострадавших уточняются.

 

видео dpskontrol125rus
 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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