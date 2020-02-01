«Устали от экспериментов»: Спикер Госдумы заявил о неэффективности системы ЕГЭ

Российская система ЕГЭ оказалась неэффективной. Об этом заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой на встрече со студентами Государственного университета управления, сообщают «Вести:Приморье». По мнению Толстого, школьники во время обучения заняты тем, как сдать итоговый тест, а не получить знания, пишет ura.ru.

«Они должны в институте проходить ту программу, которую они не прошли за последние год-полтора в школе», — цитируют слова Толстого РИА Новости. Так же вице-спикер отметил, что существующая система не дает преимуществ при поступлении абитуриентам из других регионов, как заявлялось ранее. Хотя при прежней в вузах учились студенты из разных городов.

Министерство просвещения и Рособрнадзор должны провести встречу с родителями и экспертами, чтобы определить будущее дистанционного обучения и ЕГЭ. Так как граждане устали от экспериментов в образовании.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]