Новости Общество Происшествия
Сегодня, 16:59

«Улетал» от погони: поворот не входил в планы водителя во Владивостоке

«Улетал» от погони: поворот не входил в планы водителя во Владивостоке

Источник фото: @AK_VDK

Во Владивостоке на улице Адмирала Кузнецова водитель не справился с управлением автомобиля и спровоцировал аварию, сообщают «Вести:Приморье».

ДТП произошло на Адмирала Кузнецова, 42. Нетрезвый водитель за рулем Nissan Note скрывался от погони. На повороте не смог справиться с управлением и влетел в Toyota Prius. На фото видно, в салоне машины - пустая бутылка, вероятно, это был коньяк, а также красные следы. Горожане предположили, разлился сок, пакет которого также валялся в салоне авто.

Горожане отметили, наказывать за вождение в пьяном виде должно быть строже. Быть может тогда граждане задумаются, чем рискуют, и к чему это может привести.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Подписывайтесь на наш канал в Facebook,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме