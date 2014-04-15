«Улетал» от погони: поворот не входил в планы водителя во Владивостоке

Во Владивостоке на улице Адмирала Кузнецова водитель не справился с управлением автомобиля и спровоцировал аварию, сообщают «Вести:Приморье».

ДТП произошло на Адмирала Кузнецова, 42. Нетрезвый водитель за рулем Nissan Note скрывался от погони. На повороте не смог справиться с управлением и влетел в Toyota Prius. На фото видно, в салоне машины - пустая бутылка, вероятно, это был коньяк, а также красные следы. Горожане предположили, разлился сок, пакет которого также валялся в салоне авто.

Горожане отметили, наказывать за вождение в пьяном виде должно быть строже. Быть может тогда граждане задумаются, чем рискуют, и к чему это может привести.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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