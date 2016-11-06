Ценами агрегаторов такси заинтересовалась ФАС

ФАС изучит обоснованность изменения цен агрегаторами такси при ухудшении погоды, сообщают «Вести:Приморье»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) изучит обоснованность изменения цен агрегаторами такси при ухудшении погоды, говорится в Telegram-канале ведомства.

"ФАС изучит обоснованность изменения цен агрегаторами такси при ухудшении погодных условий (в метель). Соответствующие запросы направлены в адрес "Яндекс.Такси", "Ситимобил", "Везет", Gett, "Максим", - отмечается в сообщении. Об этом пишет ТАСС.

Ранее в ФАС заявили, что получают обращения из-за роста цен на такси в период снегопадов. В ФАС также подчеркнули, что цены на рынке такси не регулируются государством. Здесь применяется динамическое ценообразование, то есть чем выше спрос и/или хуже условия работы, например, плохие погодные условия или существенные затруднения на дорогах, тем выше стоимость.

Отметим, приморцы не раз в соцсетях обсуждали факт повышения цен на такси в условиях непогоды. Многие отмечали, что цена может увеличиваться в несколько раз. При чем узнают они об изменении во время вызова такси. Оператор заранее готовит пассажира к тому, что стоимость проезда увеличена из-за сложных погодных условий. Вероятно, так «отбивается» цена за простой в пробках, которые как по волшебству возникают в крае, на дорогах, которые не успевают быть почищены от снега и льда.

Так, жительница Артема Кристина, являясь подписчиком whatsapp «Вести:Приморье», рассказывала ранее, что пытаясь вызвать такси, была сильно удивлена стоимости предстоящей поездке.

«Нужно было в поликлинику с ребенком, понимала, заказывать нужно заранее. Сначала пыталась дозвониться в службу такси. Не получалось. Пыталась сделать это онлайн. Машин не было. Понимаю, снег, ветер. Но ехать нужно. Через какое-то время все-таки удача улыбнулась мне. Оператор ответила на мой вызов и сообщила, что стоимость проезда изменилась. Впоследствии я узнала, как сильно она изменилась. Тогда мне показалось, мои глаза стали намного больше, или что-то случилось со слухом», сказала девушка.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]