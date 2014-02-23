Поздравление полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева с Днем защитника Отечества

Мужество, патриотизм, готовность встать на защиту Родины, служить и работать на благо Отечества – нравственные качества, отличающие россиян. В годы самых трудных испытаний именно несгибаемость характеров российских и советских людей позволила остановить врага, отстоять независимость страны, избавить ее от иноземных захватчиков. Регионы Дальнего Востока находятся на рубежах восточных границ России, поэтому слово «защитник» имеет здесь особое значение.

Последние десять лет российская армия активно перевооружается, совершенствуется, становится более профессиональной. Сегодня опыт и обороноспособность вооруженных сил России, боевой потенциал нашей армии являются одной из опор равновесия в мире.

Желаю всем, кто сражался на фронте, в рядах российской армии защищает Родину сегодня, находится в запасе или осваивает воинскую специальность в учебных заведениях, здоровья, счастья и мирного неба над головой!

Заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Ю.П. Трутнев

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]