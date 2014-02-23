Глава краевого парламента Александр Ролик поздравил приморцев с Днем защитника Отечества

Дорогие приморцы, уважаемые военнослужащие и ветераны! От имени депутатов Законодательного Собрания поздравляю вас с Днем защитника Отечества!

История нашего государства богата славными воинскими традициями, доблестными победами, храбростью и мужеством его защитников.

Приморье – приграничный край, здесь несут службу люди многих военных профессий. От их боевой выучки зависит территориальная целостность и неприкосновенность нашей страны. Защита рубежей России, ее безопасность – главная задача для настоящих мужчин.

Особых слов благодарности и уважения в этот праздничный день достойны ветераны, которые по-прежнему в строю, передают свой бесценный опыт подрастающему поколению и являются примером стойкости духа и верности Родине.

Желаю всем защитникам Отечества крепкого здоровья, благополучия и удачи во всех делах. Пусть дома вас всегда ждет тепло родных и близких людей.

Председатель

Законодательного Собрания

Приморского края А.И. Ролик





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]