«Стесняюсь спросить, кто этого ждал?»: приморцы враждебно приняли рекламу нового гипермаркета
В приморских пабликах жители края с негодованием отнеслись к информации об открытии в Уссурийске очередного гипермаркета, сообщают «Вести:Приморье».
Жители Уссурийска задаются вопросом, кому нужен очередной магазин. В городе их достаточное количество. Также в паблике mark2_che спрашивают, почему в таком количестве никто не хочет открывать школы и детские сады, а также бесплатные спортивные секции, которые так нужны детям.
В рекламе громко говорят о том, что это «радостное событие состоится уже в ближайшее время. А площадь, которую занимают «такие нужные всем» товары сети Z&J занимают аж 1500 кв. метров.
«Ну очень долго ждали... *** эти школы и детские сады, ну на каждом повороте, в каждом переулке... И вот, счастье какое привалило! Каждому жителю Уссурийска по персональным магазину!».
«Долгожданное.. ".!!!.. Да кому он *** нужен».
«Что-бы путное открыли, а этим барахлом весь город завален».
«Стесняюсь спросить, кто этого ждал?».
«А кто так долго ждал этот " долгожданный" магазин, стесняюсь спросить?».
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