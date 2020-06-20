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«Стесняюсь спросить, кто этого ждал?»: приморцы враждебно приняли рекламу нового гипермаркета

«Стесняюсь спросить, кто этого ждал?»: приморцы враждебно приняли рекламу нового гипермаркета

В приморских пабликах жители края с негодованием отнеслись к информации об открытии в Уссурийске очередного гипермаркета, сообщают «Вести:Приморье».

Жители Уссурийска задаются вопросом, кому нужен очередной магазин. В городе их достаточное количество. Также в паблике mark2_che спрашивают, почему в таком количестве никто не хочет открывать школы и детские сады, а также бесплатные спортивные секции, которые так нужны детям.

В рекламе громко говорят о том, что это «радостное событие состоится уже в ближайшее время. А площадь, которую занимают «такие нужные всем» товары сети Z&J занимают аж 1500 кв. метров.

«Ну очень долго ждали... *** эти школы и детские сады, ну на каждом повороте, в каждом переулке... И вот, счастье какое привалило! Каждому жителю Уссурийска по персональным магазину!».

«Долгожданное.. ".!!!.. Да кому он *** нужен».

«Что-бы путное открыли, а этим барахлом весь город завален».

«Стесняюсь спросить, кто этого ждал?».

«А кто так долго ждал этот " долгожданный" магазин, стесняюсь спросить?».

Орфография и пунктуация авторов поста и в комментариях сохранены.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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