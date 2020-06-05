Глава бюро ВОЗ назвал сроки окончания пандемии коронавируса

Пандемия коронавируса должна закончиться в начале 2022 года. С таким заявлением выступил глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге, сообщают «Вести:Приморье».

«Худший сценарий позади. Мы знаем о вирусе больше по сравнению с 2020 годом, когда вирус только начал распространяться», — приводит «РГ» слова Клюге.

Представитель ВОЗ подчеркнул, что COVID-19 останется среди в человеческой популяции, однако необходимости во всех ограничениях уже не будет, пишет ura.ru. При этом Клюге заключил, что это вероятное развитие событий, точный исход определить пока нельзя.

Напомним, за минувшие сутки, по данным на 24 февраля, в Приморье диагноз «коронавирус» подтвердился ещё у 99 жителей региона. Всего заболевших с начала эпидемии - 40 003. Вылечились от COVID-19 – 176 заболевших, всего выздоровевших - 33 998. Привились от инфекции COVID 34 121 житель края.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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