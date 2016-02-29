Вероятность до 70%: Синоптики дали прогноз на март в Приморье

Синоптики рассказали, с какой погодой жители Приморья вступят в первый месяц весны, сообщают «Вести:Приморье».

Уже на следующей неделе наступает первый месяц весны. В марте в Приморье происходит ощутимое повышение температуры воздуха (на 8–11, на побережье на 5–7 градусов), средняя температура воздуха в марте 2021 года ожидается в пределах −3…−8 °C, на побережье −1…−2 °C, что около средних многолетних значений.

Устойчивый переход средних суточных температур воздуха через 0 °C в сторону повышения в южных районах края и во Владивостоке происходит обычно 25–28 марта, на остальной территории Приморья — 29–31 марта, рассказали в Примпогоде.

В марте увеличивается число дней с осадками, в марте 2021 года осадков выпадет около среднего многолетнего количества, местами в западных и центральных районах больше него. Осадки выпадают преимущественно в виде снега, но в отдельные годы наблюдаются смешанные осадки и дождь, гололёдные явления.

Отметим, что из-за методики составления прогнозов погоды на месяц, вероятность их оправдываемости составляет 60–70 %. Такой вид прогнозов следует рассматривать, как консультативный. Этот прогноз указывает возможные колебания температуры воздуха в течение месяца и наиболее вероятное количество выпадения осадков.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]