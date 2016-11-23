Когда подключат, неизвестно: район Владивостока остался без света

Авария на сети электроснабжения во Владивостоке произошла около 15 часов дня. Всего без света остались 34 адреса во Владивостоке – в основном отключения произошли на Русской и Давыдова, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на vl.ru.

МУПВ «ВПЭС» (электрические сети) сообщает, что на данный момент ведутся восстановительные работы – сроки подачи электроснабжения не называются. Отключения зафиксированы по следующим адресам:

100-летие Владивостока, 134а;

Барклая, 2а;

Давыдова, 9, 22а, 28а, 28-б, 28в, 29, 29а, 31а, 33а, 34, 35, 40, 44;

Русская, 41а, 47, 49, 53, 53а, 53-б, 57г, 57е, 57ж, 57к, 57л, 57м, 57н, 57п, 57р, 57ф, 59/2, 59/3, 59/5.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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