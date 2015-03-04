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Лед и каша из-за аварии: дорожная обстановка «накаляется» на улице Нейбута во Владивостоке

Лед и каша из-за аварии: дорожная обстановка «накаляется» на улице Нейбута во Владивостоке

Сложная дорожная обстановка сегодня на Нейбута. С самого утра машины стоят в пробках, впрочем, передвигаться крайне осторожно приходится и сейчас. Из-за толстого слоя льда и снежной каши на пересечении улиц Ватутина и Стрелковой, водителям приходится медленно объезжать ледовую колею и преодолевать снежную кашу.

«Давай руль прямо, еще выравнивай, назад еще сдай, еще-еще, руль прямо, пошел».

На месте с 9 утра работает аварийная служба. Рабочие очищают ливневую систему ото льда и снега, после займутся ликвидацией течи.

Александр Бондарев, мастер участка инженерных сетей: «Задача первоначальная еще раз говорю убрать с дороги воду, а там будем уже дальше разбираться откуда эта вода».

 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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