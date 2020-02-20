Вячеслав Квон рассказал о «назначении» его на должность главы Владивостока

Вячеслав Квон прокомментировал слухи о назначении его главой Владивостока, сообщают «Вести:Приморье».

Журналистам "КП-Владивосток" удалось дозвониться до главы Артемовского городского округа Вячеслава Квона, которому прочат кресло мэра Владивостока.

- Да, мне уже показали эту публикацию. Я вам честно должен сказать: у меня сейчас здесь, в Артеме, очень много дел. Очень много всего, чем именно мне еще предстоит заняться. Да и Олег Владимирович (нынешний глава Владивостока Олег Гуменюк - прим. ред.), насколько я знаю, тоже сейчас активно работает. Так что нет, - прокомментировал новость Вячеслав Квон.

На прямой вопрос, поступало ли ему такое предложение - возглавить Владивосток или стать вице-мэром столицы Приморья, - Вячеслав Квон ответил отрицательно.

Вячеслав Квон уже давно заслужил титул «кризисного мэра». В 2017 году ему, на тот момент председателю Думы Артемосвкого городского округа, предложили, а по некоторым данным, очень сильно попросили возглавить застрявший в глубоком кризисе Спасск-Дальний. Что они и сделал. Вскоре его попросили «помочь» с Находкой, предложив место заместителя главы с последующим повышением. Правда, это кадровое назначение так и не состоялось, однако после отставки «худшего мэра» Авдеева Квон вернулся в Артемовский городской округ, которым сейчас и руководит.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]