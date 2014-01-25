Поступок парня вызвал гнев очевидцев во Владивостоке

Во Владивостоке жители города стали очевидцами акта вандализма, сообщают «Вести:Приморье».

В приморских пабликах опубликовано фото молодого человека, который залез на памятник Владимиру Высоцкому, который установлен в сквере возле театра имени Максима Горького. Что движет парнем, непонятно. Но видно, что забравшись на памятник, сменил несколько поз. Вероятно, так он показал себя «во всей красе» тому, кто делал эти фото.

Жители края поразились такому глумлению над памятником.

«Откуда вы такие берётесь?».

«Это воспитание!! Все идёт из семьи. Что воспитали - то и выросло!».

«Как он посмел такого сделать такому певцу актёру, родителей надо штрафовать на круглегкую сумму а его благоустройства памятников 15 суток вот это урок ему и подобные».

«Не от хорошего ума».

«Надеюсь его накажут жёстко».

Орфография и пунктуация авторов поста и в комментариях сохранены.

Напомним, памятник Владимиру Высоцкому стоит на этом месте уже несколько лет. Ежегодно 25 января возле него собираются местные барды и горожане, чтобы отпраздновать день рождения Высоцкого и отдать дань уважения актёру, поэту и исполнителю.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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