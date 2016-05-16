Российские дипломаты толкали дрезину, чтобы покинуть КНДР

Восемь сотрудников российского посольства в КНДР и члены их семей 25 февраля вернулись на Родину. Путь пришлось им преодолеть нелегкий, учитывая закрытые границы в связи с коронавирусом.

В Министерстве иностранных дел России сообщили, что сначала дипломаты добирались 32 часа на поезде. Затем последовали 2 часа на автобусе, а после предстоял самый ответственный участок маршрута. Сотрудникам посольства пришлось пешим способом переходить на российскую сторону. Для этого была изготовлена дрезина, которую установили на рельсах.

На тележку погрузили детей, багаж и двинулись в путь по мосту через реку Туманная — и так на протяжении более чем километра. На российской погранстанции Хасан дипломатов встретили коллеги из представительства МИД во Владивостоке. После автобус доставил их в аэропорт.

Самой юной путешественницей стала трехлетняя дочь секретаря посольства Владислава Сорокина. Дипломат был единственным мужчиной делегации и главным "двигателем" дрезины.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]