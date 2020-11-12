Два КамАЗа жестко столкнулись на трассе

В Приморье на трассе жестко столкнулись два большегруза, сообщают «Вести:Приморье».

Последствия аварии попали в поле видеорегистратора очевидца. ДТП произошло утром в Пожарском районе, в районе села Знаменка. Отмечается, на трассе – гололед. На кадрах видно, одна из машин была груженой. Часть груза вылетела на дорогу.

В комментариях паблика dps.control уточнили, обошлось без жертв. Однако многие выдвинули версию, скорее всего, был нарушен скоростной режим.

«Ну вот и камазы поцеловались».

«Сам с Пожарска они носятся как угорелые».

«Долетались.... Хороший такой замес... 120 км им не предел».

«А зачем гонять?».

«Скоростной режим надо соблюдать и на встречку не вылетать».

Орфография и пунктуация авторов поста и в комментариях сохранены.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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