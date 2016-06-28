Сигнал «Внимание всем!» услышат завтра жители Владивостока

В среду, 3 марта с 10:30 до 12:00 во Владивостоке будет проведена комплексная техническая проверка автоматизированной системы централизованного оповещения населения. Предупредительный сигнал «Внимание всем!» услышит весь город, сообщают «Вести:Приморье».

Специалисты проверят работоспособность аппаратуры, готовность техсредств оповещения к передаче информации.

Оповещение населения края будет производиться по телеканалам «Первый канал», «Россия-1», «Матч ТВ», «НТВ», «Пятый канал», «Россия-К», «Россия-24», «Карусель», «ОТР», «ТВЦентр», «Общественное телевидение Приморья», информационным каналам кабельного телевидения компании «Подряд» и радиостанциям «Вести ФМ», «Маяк», «Радио России».

Что необходимо делать по этому сигналу?

- По окончании звукового сигнала «Внимание всем!» по каналам телевидения и по радио будет передаваться речевая информация о сложившейся обстановке и порядке действия населения.

- Всем взрослым необходимо усвоить самим и разъяснить детям, что звук сирен – это сигнал «Внимание всем!». Услышав его, не надо пугаться. Дождитесь разъяснения его причины.

- Полностью прослушав и поняв речевую информацию, необходимо выполнить все рекомендации. Если вы не полностью прослушали речевую информацию, то не спешите выключить радио или телевизор, информация будет повторена еще раз. Помните, что в первую очередь необходимо взять документы, деньги и по возможности запас еды и питьевой воды на сутки запакованный в водонепроницаемую упаковку или пакет.

- Если вы находитесь на работе, на территории предприятия или в цеху и услышите сигнал «Внимание всем!», прервите рабочий процесс, завершите телефонный разговор или совещание. Находясь же в шумном цеху, остановите станок, заглушите машину, а если невозможно это сделать, то подойдите к ближайшему громкоговорителю на предприятии.

- Если вы находитесь на улице города или населенного пункта и услышали сигнал «Внимание всем!», то подойдите к ближайшему уличному громкоговорителю и по окончании звукового сигнала сирен прослушайте информацию, выполните все рекомендации.

- В местах, где из-за удаленности не слышно звука сирен и нет громкоговорителей центрального радиовещания, сигнал «Внимание всем!» и речевую информацию будут передавать специальные автомобили, оснащенные системой громкоговорящей связи. Речевая информация в каждом случае будет соответствовать угрозе или сложившейся экстремальной ситуации в крае, городе, районе, населенном пункте.

- Не забирайте детей из школы и детского сада. Это может задержать их отправку в безопасные места. О ваших детях есть кому позаботиться. Их защита предусмотрена в первую очередь.

- Проинформируйте соседей по подъезду и месту жительства – возможно, они не слышали передаваемой информации. Пресекайте немедленно слухи и любые проявления паники.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]