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Пользователей Android предупредили об опасном приложении

Пользователей Android предупредили об опасном приложении

Источник фото: pixabay.com

Об опасном приложении для Android предупредили граждан России, сообщают «Вести:Приморье».

«Лаборатория Касперского» рассказала о вредоносной рассылке в популярном мессенджере, в которой сообщается о привлекательной акции от одной из крупных российских торговых сетей. Об этом пишет «РГ».

В сообщении от злоумышленников находится ссылка на приложение в официальном магазине Google Play, которое является виртуальной бонусной картой.

Чтобы воспользоваться этой картой, рекомендовалось оформить платную подписку, однако после снятия средств никаких новых возможностей пользователь не получал.

Вирус мимикрировал под различные подарочные, бонусные и дисконтные карты популярных в России ритейл-брендов, а также под приложения с читами для популярных игр, наборы обоев и заставок.

Стоимость подписки, которую нужно было якобы оформить для доступа ко всем функциям, составляла около 600 рублей в неделю. Ущерб от деятельности вредоносной программы оценивается в миллионы рублей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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