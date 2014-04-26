Ночной кошмар в районе Второй Речки сводит с ума жителей Владивостока

Жители Владивостока, проживающие в районе Второй Речки жалуются на стройку, шум с которой беспокоит не только взрослых, но и детей, сообщают «Вести:Приморье».

Женщина отмечает, работы по строительству многоэтажки продолжаются, когда многие граждане пытаются уснуть. Закрытые окна не помогают. Жители района пояснили, работы начинаются в 8 часов, но еще около 23 вечера слышно, они продолжаются.

Спите? А вот Кирова, 45, и все остальные дома в районе Кирова, 25д, нет. Вопрос от подписчика: "Подскажите, пожалуйста, куда жаловаться, если стройка нарушает режим?

пишет автор поста в паблике vtoryak.vdk.

В комментариях жители предложили свои решения проблемы.

«Это не фейк! Я сама с Кирова 45. Все так и есть. Но управы нет)) все штрафы видимо заложены в смету застройщика».

«Звоните в УФМС, говорите что видели нелегалов».

«Писать нужно, без передыху во все инстанции, параллельно в прокуратуру! Депутату позвонить в это время и предложить приехать полюбоваться, он же от народа?! Только так можно изменить ситуацию! Лучше коллективные жалобы!».

«Там ещё за 45 домом земля отдана под многоэтажку и полюбому за этим домом на видео будет ещё один. Закупайтесь успокительним и парковочными местами».

Орфография и пунктуация авторов поста и в комментариях сохранены.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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