Ночной кошмар в районе Второй Речки сводит с ума жителей Владивостока
Жители Владивостока, проживающие в районе Второй Речки жалуются на стройку, шум с которой беспокоит не только взрослых, но и детей, сообщают «Вести:Приморье».
Женщина отмечает, работы по строительству многоэтажки продолжаются, когда многие граждане пытаются уснуть. Закрытые окна не помогают. Жители района пояснили, работы начинаются в 8 часов, но еще около 23 вечера слышно, они продолжаются.
пишет автор поста в паблике vtoryak.vdk.
В комментариях жители предложили свои решения проблемы.
«Это не фейк! Я сама с Кирова 45. Все так и есть. Но управы нет)) все штрафы видимо заложены в смету застройщика».
«Звоните в УФМС, говорите что видели нелегалов».
«Писать нужно, без передыху во все инстанции, параллельно в прокуратуру! Депутату позвонить в это время и предложить приехать полюбоваться, он же от народа?! Только так можно изменить ситуацию! Лучше коллективные жалобы!».
«Там ещё за 45 домом земля отдана под многоэтажку и полюбому за этим домом на видео будет ещё один. Закупайтесь успокительним и парковочными местами».
Орфография и пунктуация авторов поста и в комментариях сохранены.
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