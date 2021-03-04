Два локальных отключения холодной воды запланированы во Владивостоке

Несколько десятков жилых домов Владивостока останутся 4 марта без холодного водоснабжения, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сайт Примвода.

Графики отключений:

Город: Владивосток





Причина отключения: Аварийные ремонтные работы

Адреса: Вязовая, 1. Интернациональная, 57-71. Окатовая, 2-20, 5, 7, 9, 11, 11а. Терешковой, 1, 1а, 1в.

Город: Владивосток





Причина отключения: Аварийные ремонтные работы

Адреса: Иртышская, 26, 26а, 26б, 28, 28а, 30а.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]