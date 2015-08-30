Погорельцам во Владивостоке предложили проживание в пункте временного содержания

Жителям дома №46 по улице Тимирязева, в котором 6 марта произошел пожар, предложена возможность проживания в пункте временного размещения (ПВР) на улице Нестерова, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на пресс-службу города.

- Пункт временного размещения принял семь человек. Все они заселены в благоустроенные и оснащенные всем необходимым комнаты. Остальные жители сгоревшего дома предпочли остаться у родственников, пояснил начальник ПВР Андрей Ягубкин.

«Сейчас надо дать людям возможность успокоиться и отдохнуть. Для этого в пункте временного размещения созданы все условия. После необходимо будет собрать все данные пострадавших и оказать им помощь в восстановлении документов, которые сгорели при пожаре», – поручил глава Владивостока Олег Гуменюк.

Напомним, в Приморском крае гражданам, в случае уничтожения в результате пожара жилых помещений, являющихся для них на дату возникновения пожара единственным местом жительства и занимаемых ими по договору социальной найма или принадлежащих им на праве собственности, оказывается единовременная материальная помощь.

Для предоставления единовременной материальной помощи граждане могут обратиться в структурное подразделение краевого государственного казенного учреждения «Центр социальной поддержки населения Приморского края» отдел по Советскому району: ул. Иртышская, 8, телефон: 8 (423) 232-86-48.

Сигнал о том, что на улице Тимирязева горит жилой дом, поступил на пульт пожарной охраны в 9:04. На место происшествия прибыли первые пожарные расчёты. В ходе разведки было установлено, что горит торговый павильон на первом этаже двухэтажного деревянного дома.

Произошло обрушение кровли и перекрытия. Пожар локализован, ликвидировано открытое горение

Из отрезанных дымом и пламенем квартир огнеборцы спасли трёх человек. В превентивных целях эвакуировано пять человек. К сожалению, один человек обнаружен без признаков жизни и передан врачам скорой медицинской помощи, отметили в Управлении МЧС по Приморскому краю.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]