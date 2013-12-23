«Размахивала руками, не зная, что делать»: женщина попала в непростую ситуацию

Житель Владивостока стал очевидцем ситуации на улице Ладыгина, 11, в которую попала женщина преклонных лет, сообщают «Вести:Приморье».

Так, на кадрах видно, женщина с сумкой не спеша спускается по лестнице. Пройдя огромное количество ступенек, подойдя к последней, понимает, дальше идти некуда. На асфальтированной дорожке стоит припаркованный автомобиль. Остановившись, женщина осматривается по сторонам, вероятно, продумывая, как все-таки можно обойти машину. А путь один - женщина сначала взбирается на сугроб, затем, опираясь на авто, преодолевает этот сложный участок. Сделав уже свободно шаг на дорогу, едва не попадает под колеса приблизившегося автомобиля. Скорее всего, водитель увидел женщину и успел притормозить, чтобы она спокойно перешла дорогу.

В комментариях в очередной раз высказали негативное отношение к таким водителям, предложив разные способы решения проблемы.

«Я бы прошёл пару раз по капоту и крыше».

«да таким как он *** на всё, такие и по зебре летят когда пешеход уже переходит, а сделаеш замечание ещё и обматери».

«Странно что ещё никто по капоту не прошёлся».

«Что у людей происходит в голове когда они так машины оставляют».

«Ну да. Мозгов хватило так поставить».

«Ну почему мне такие не попадаются на пути, я бы джигу-джигу станцевала на крыше».

Орфография и пунктуация авторов поста и в комментариях сохранены.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru