Новые правила Минпросвещения коснутся домашнего обучения

Это уже вторая попытка ведомства изменить законодательство о домашнем обучении. Предложенные год назад поправки родители подвергли жёсткой критике. Новые опубликованы на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, сообщают «Вести:Приморье».

Общественное обсуждение документа продлится до 16 марта. Об этом пишет «Парламентская газета».

Семейное образование, то есть полноценное обучение дома вместо школы — начальное, основное и среднее общее — в России узаконили в 1992 году. А спустя 10 лет оно стало самостоятельной формой обучения наравне со школьным.

В последнее время учить детей дома родители предпочитают всё чаще, рассказала заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию и науке Любовь Духанина: «По данным Минпросвещения, на начало этого учебного года на семейную форму образования перешли более 16,5 тысячи детей. Это на четыре тысячи больше, чем в прошлом году, и на 9 тысяч больше, чем два года назад».

Популярности такого выбора во многом способствовала пандемия коронавируса, считает депутат. Однако есть и другие причины: недовольство качеством образования в обычной школе, плохие отношения ребёнка с другими учениками или педагогами, невозможность посещать ребёнком школу из-за занятий спортом, частые переезды родителей. Впрочем, родители имеют право и не объяснять, почему они решили перевести ребёнка на семейное образование

«Поскольку это новая форма, необходимо разработать инструменты, которые сохраняют права ребёнка, сохраняют условия качественного образования и минимизируют риски неполноценного родительского контроля», — прокомментировала «Парламентской газете» профессор Московского педагогического государственного университета Елена Приступа. Так, например, предложенные изменения регламентируют учёт «семейных» учеников и прописывают новые правила их аттестации.

Предложенные поправки не решают многие вопросы, которые давно назрели, считает член Совета Общественного движения «Образование — для всех» Владимир Лазуткин. Например, у детей на семейном образовании нет преференций, которые имеют школьники — льготного проезда в общественном транспорте, скидок на авиа- и железнодорожные билеты.

«Пока такие льготы распространяются только на учеников 10-11 классов, которые получают самообразование и имеют статус экстернов, — рассказал Лазуткин. — Было бы правильно признать экстернами с сохранением всех прав и льгот и остальных обучающихся на семейном образовании».

Переводя ребёнка на семейное образование, родители отчасти берут на себя функцию государства, позволяя федеральному бюджету экономить немалые деньги, считает первый заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин. «Было бы логичным потратить эти средства на помощь таким семьям, — полагает депутат. — Но новые поправки не предусматривают поддержку родителей, которые занимаются семейным образованием. Такое образование возможно по федеральному закону, при этом федеральный закон не гарантирует родителям компенсаций за такую работу».

Сейчас вопрос о выплате компенсаций родителям решают регионы. В итоге в прошлом году только шесть субъектов Федерации финансово помогали таким семьям, уточнил Смолин.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]