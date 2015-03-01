Новый пожар на «Витиме»: спасение судна продолжается у берегов Владивостока

Сегодня, 8 марта, жители улицы Космонавтов во Владивостоке увидели дым, идущий с рыбопромыслового судна «Витим». В Уссурийском заливе у берегов Владивостока продолжается спасательная операция, которая началась ещё 6 марта. К этому моменту судно сильно накренилось, но экипаж был эвакуирован ранее.

Как сообщают "Вести:Приморье", один из очевидцев события начал трансляцию происшествия в сети Интернет. Житель Владивостока предположил, что на борту «Витима» произошло новое возгорание. По его словам, через какое-то время к терпящему бедствие кораблю подошли спасательные суда. Они приступили к тушению, которое продолжалось больше часа.

Спасатели МЧС сегодня не были задействованы в тушении судна – это VL.ru пояснили в пресс-службе регионального управления ведомства. По информации диспетчера Морской спасательной службы, сейчас в Уссурийском заливе продолжается спасательная операция, которая началась 6 марта. Не допустить затопления отбуксированного к этому месту судна «Витим» пытаются спасательный буксир сбс «Лазурит», катер-бонопостановщик «Капитан Балашов» и водолазное судно «Водолаз Сташков». Причины нового возгорания не называются, также не уточняется, произошла ли утечка топлива в акваторию залива. При этом известно, что крен терпящего бедствие судна на сегодня составляет около 40 градусов.

Ранее компания-судовладелец ООО «Пасифик Краб» сообщила, что экипаж «Витима» был эвакуирован и доставлен на берег. Рыбаки обеспечены питанием, одеждой. Предусмотрены материальная помощь и доставка к месту жительства за счет средств компании.









Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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