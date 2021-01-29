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Вчера, 18:15

Менее 10 тысяч новых случаев COVID-19 выявлено в России

Менее 10 тысяч новых случаев COVID-19 выявлено в России

За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 9 445 в 84 регионах,сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Стопкоронавирус.рф".

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрирован 4 342 474 случая (+0,22%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 9 931 человека. За весь период выписано по выздоровлении по России  – 3 932 177.

За весь период по России умерло 89 809 человека.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 113,7 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 184 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 517 тыс. 797 человек.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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