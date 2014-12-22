Известный мировой бренд «заходит» во Владивосток

Мужской fashion-бренд откроет в России до конца года 10 новых торговых точек. В ближайшее время откроются магазины во Владивостоке, сообщают «Вести:Приморье».

«Пандемия для большинства брендов в нашей сфере стала серьезным испытанием. И последствия мы чувствуем до сих пор, – говорит Эмиль Оруджлу, генеральный директор бренда D’S Damat в России. – Тем не менее, мы прикладываем все усилия, чтобы сохранить текущие работающие точки и реализовываем все ранее намеченные планы по открытию новых», цитирует слова директора NR.

«Мы ценим наших российских поклонников, поэтому стараемся быстро реагировать на внешние изменения», – говорит Эмиль Оруджлу.

Напомним, D’S Damat – лидирующий мировой мужской fashion-бренд родом из Турции, основанный в 1986 году. С 2002 года D’S Damat является самым популярным брендом мужской одежды в Турции.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]