«Облавы» на водителей проходят в Приморье
На территории Артема проходит профилактическая операция «Трезвый водитель», сообщают «Вести:Приморье».
Сотрудники ГИБДД в Артеме во время рейда «Трезвый водитель» зарегистрировали 60 нарушений Правил дорожного движения. В 9 фактах управления транспортными средствами у водителей выявлено состояние опьянения.
Двоих граждан ранее уже привлекали к административной ответственности за вождение в нетрезвом состоянии. Они были лишены права управления автомобилем, но снова сели за руль.
Нарушителей отстранили от права управления, машины поставлены на стоянку временного задержания ТС. Полицейскими составлено 7 административных протоколов по статье за невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.
Госавтоинспекция Артема отмечает, что в текущем году к административной ответственности за вождение в пьяном виде привлечены 55 водителей. Возбуждены 7 уголовных дел в отношении любителей пьяной езды, повторно севших за руль в состоянии опьянения, отметили в пресс-службе ОМВД России по городу Артему.
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