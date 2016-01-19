«Облавы» на водителей проходят в Приморье

На территории Артема проходит профилактическая операция «Трезвый водитель», сообщают «Вести:Приморье».

Сотрудники ГИБДД в Артеме во время рейда «Трезвый водитель» зарегистрировали 60 нарушений Правил дорожного движения. В 9 фактах управления транспортными средствами у водителей выявлено состояние опьянения.

Двоих граждан ранее уже привлекали к административной ответственности за вождение в нетрезвом состоянии. Они были лишены права управления автомобилем, но снова сели за руль.

Нарушителей отстранили от права управления, машины поставлены на стоянку временного задержания ТС. Полицейскими составлено 7 административных протоколов по статье за невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Госавтоинспекция Артема отмечает, что в текущем году к административной ответственности за вождение в пьяном виде привлечены 55 водителей. Возбуждены 7 уголовных дел в отношении любителей пьяной езды, повторно севших за руль в состоянии опьянения, отметили в пресс-службе ОМВД России по городу Артему.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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