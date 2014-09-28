Пробка во Владивостоке: тягач "сложился" на дороге в столице Приморья

Во Владивостоке на улице Днепровской тягач не смог подняться на участке дороги, сообщают «Вести:Приморье».

Большегруз не преодолел подъем, скорее всего, его потянуло назад. Машина «сложилась», перекрыв полосы для движения другим автомобилям.

Очевидцы предположили, участок дороги покрыт льдом, вероятно, именно это сыграла злую шутку с водителем большегруза, доставив неудобства другим участникам движения.

В комментариях паблика dps_vl рассказали, там действительно неудобный участок дороги, который в определенное время года покрыт льдом.

«Вчера тоже самое было, две полосы перекрыл. Там постоянно фуры не могут подняться. К кому едут, неужели те не могут позаботиться о въезде?».

«Если внимательно посмотреть на дорогу, можно понять что пробка образовалась совсем не из за большегруза, а из за ослов которые перегородили 2 полосы движения, дабы дождаться пока большегруз освободит им дорогу наверх. А те кому надо ехать прямо, обьезжают их по встречке».

«Увы и ах такова правда, как один мне сказал ничего себе мешок песка стоит 70 рублей я что для всех сыпать буду!.

«Стабильность там».

Орфография и пунктуация авторов поста и в комментариях сохранены.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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