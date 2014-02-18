Экспорт морепродуктов из Приморья увеличился в Японию и Республику Корея

Более 28 тысяч тонн рыбы и морепродуктов экспортировано в Республику Корею и Японию в январе. В связи с закрытием портов Китая из-за пандемии COVID-19 приморские рыбаки ищут новые рынки сбыта продукции, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на правительство края.

Как сообщили в краевом агентстве по рыболовству, в январе приморские предприятия увеличили экспорт рыбы и морепродуктов в Японию и Республику Корея в три раза по сравнению с прошлым годом.

«Крупнейший экспортер рыбной продукции Китай ужесточил противоэпидемические меры и закрыл свои порты, поэтому рыбаки ищут другие каналы сбыта. Так, в январе в Южную Корею было экспортировано 27,9 тысячи тонн рыбы и морепродуктов, в Японию – 811 тонн», – подчеркнул руководитель агентства Валерий Корко.

В целом экспорт рыбы и морепродуктов в январе сократился почти на 40% к уровню прошлого года и составил 37,2 тысячи тонн. Экспорт в Китай составил всего 4,2% от объемов января 2020 года.

Напомним, Правительство России разрабатывает комплекс мер поддержки, который позволит создать в ближайшие 1,5-2 года достаточные мощности рыбопереработки на Дальнем Востоке, чтобы снять зависимость от Китая. Так, в Приморском крае строятся береговые рыбоперерабатывающие заводы по инвестиционным квотам, увеличиваются холодильные мощности.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]