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Триумфальное возвращение: актеры театра им. Горького вернулись с больших гастролей

Триумфальное возвращение: актеры театра им. Горького вернулись с больших гастролей

Триумфальное возвращение домой! Во Владивосток с больших гастролей из Санкт-Петербурга и Тулы вернулся краевой драматический театр имени Горького. Четыре спектакля и шесть театральных вечеров, переживания и волнения, шквал оваций и безусловная победа на сцене! Все подробности и детали большого гастрольного тура — в воскресном выпуске "Вести: Приморье" 14 марта, в 8 часов на телеканале "Россия 1 и в 15.00 — на телеканале "Россия 24".

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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