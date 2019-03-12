Анонс на 14 марта

14 марта в 9.00 – Владивосток, бывшее трамвайное кольцо на ул. Жигура – продовольственная ярмарка.

14 марта в 10.00 – Владивосток, на автобусной остановке «Варяг» – поход от «Варяга» к реке Большая Седанка.

14 марта в 12.00 – Владивосток, Масленица (программа).

14 марта в 12.00 – Приморский краевой театр кукол (Петра Великого, 8) – спектакль «Ну, Заяц – догони!».

14 марта в 15.00 – Владивосток, Драматический театр ТОФ (Светланская, 48) – спектакль «Будьте здоровы!».

14 марта в 17.00 – Приморская сцена Мариинского театра (Фастовская, 20) – опера «Евгений Онегин».

14 марта в 18.00 – Приморская краевая филармония (Светланская, 15) – эстрадная Концертная программа «Весенний MIX».

14 марта в 18.30 – Владивосток, Театр молодёжи (Светланская, 15а) – спектакль «Алые паруса».

14 марта в 18.30 – Владивосток, Collage Pro (Верхнепортовая, 18а) – инструментальное трио «Акустика Солнца».

14 марта в 18.30 – Владивосток, Театр имени М. Горького (Светланская, 49) – спектакль «Мастер и Маргарита».

14 марта - День православной книги.

14 марта - Международный день планетариев.

14 марта - Международный день числа Пи.

14 марта - Международный день рек.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]