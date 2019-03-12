Анонс на 14 марта
14 марта в 9.00 – Владивосток, бывшее трамвайное кольцо на ул. Жигура – продовольственная ярмарка.
14 марта в 10.00 – Владивосток, на автобусной остановке «Варяг» – поход от «Варяга» к реке Большая Седанка.
14 марта в 12.00 – Владивосток, Масленица (программа).
14 марта в 12.00 – Приморский краевой театр кукол (Петра Великого, 8) – спектакль «Ну, Заяц – догони!».
14 марта в 15.00 – Владивосток, Драматический театр ТОФ (Светланская, 48) – спектакль «Будьте здоровы!».
14 марта в 17.00 – Приморская сцена Мариинского театра (Фастовская, 20) – опера «Евгений Онегин».
14 марта в 18.00 – Приморская краевая филармония (Светланская, 15) – эстрадная Концертная программа «Весенний MIX».
14 марта в 18.30 – Владивосток, Театр молодёжи (Светланская, 15а) – спектакль «Алые паруса».
14 марта в 18.30 – Владивосток, Collage Pro (Верхнепортовая, 18а) – инструментальное трио «Акустика Солнца».
14 марта в 18.30 – Владивосток, Театр имени М. Горького (Светланская, 49) – спектакль «Мастер и Маргарита».
14 марта - День православной книги.
14 марта - Международный день планетариев.
14 марта - Международный день числа Пи.
14 марта - Международный день рек.
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