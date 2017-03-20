Новости Анонс
Вчера, 18:30

Анонс на 15 марта

Анонс на 15 марта

15 марта в 10.00 в бассейне спорткомплекса "Олимпиец" Владивостока состоится Чемпионат Приморского края по плаванию лиц с ПОДА.

15 марта «Мосфильм» приступает в Приморье к съемкам кинокартины «Владивосток».

С 15 марта стартуют всероссийские проверочные работы для учащихся 4 классов (по русскому языку, математике и окружающему миру), 5 классов (русский язык, математика, история, биология), 6 и 8 классов (русский язык и математика), 7 классов (русский язык, математика, история, биология, география, обществознание, физика). 

15 марта - Всемирный день прав потребителей.

15 марта - Международный день защиты бельков.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

"Вести: Приморье" в Instagram —
подпишитесь на самые актуальные и интересные новости!

Загрузка...

Ранее по теме