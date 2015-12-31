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Три раза в этом году: Пенсионный фонд назвал даты увеличения пенсий

Три раза в этом году: Пенсионный фонд назвал даты увеличения пенсий

Пенсионный фонд назвал даты увеличения пенсий для граждан России, сообщают «Вести:Приморье».

Речь идет о 1 апреля, 1 августа и 1 октября. Повышение коснется разных категорий населения.

«Ближайшая дата — 1 апреля. Ее ждут миллионы россиян, которые получают социальные пенсии. Они будут увеличены на 2,6%. При этом Министерство труда предложило увеличить их на 3,4%. Сейчас этот вопрос прорабатывается», — пишет «МК» со ссылкой на сайт ПФР. Выплаты получат 3,9 млн пенсионеров.

Перерасчет пенсий работающих пенсионеров начнется 1 августа. Повышение планируется в пределах трех пенсионных коэффициентов. Цена одного коэффициента в 2021 году составляет 98,8 рублей. Кроме того, с 1 октября на 3,7% будет увеличено денежное довольствие военнослужащих и приравненных к ним категорий граждан. К данной группе относятся и военные пенсионеры, уточняет ura.ru.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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