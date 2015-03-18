Овощи от Кожемяко появятся в супермаркетах Приморья

Сын губернатора Приморского края Олега Кожемяко - Никита рассказал о старте продаж продукции овощей из своих теплиц, сообщают «Вести:Приморье».

Об этом он уточнил на своей личной странице в Instagram kozhemyako_nikita.

GREEN LIFE - скоро на полках нашего края!-

пишет Никита Кожемяко.

В комментариях пользователи отметили, новость порадовала. И задались вопросом, будет ли радовать приморцев стоимость этих овощей в супермаркетах края.

Напомним, новый тепличный комплекс, расположенный Михайловском районе, в начал работу еще зимой. Планируется, что проект поможет Приморье меньше зависеть от поставок овощей из Китая.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]