Новости Общество
Вчера, 15:51

Для поступающих в вузы вводят новое правило

Для поступающих в вузы вводят новое правило

Детям из многодетных семей планируют предоставить преимущество при зачислении в вузы при прочих равных условиях, то есть если они хорошо сдадут экзамены, сообщают «Вести:Приморье».

Такой законопроект собираются рассмотреть в первом чтении на пленарном заседании Госдумы 17 марта, пишет «Парламентская газета».

«Если два выпускника набрали одинаковое количество баллов, но принять на бюджет вуз сможет только одного, он сделает выбор в пользу абитуриента из многодетной семьи», — передает слова Бибиковой Законопроект будет рассматриваться в первом чтении на пленарном заседании Госдумы 17 марта.

Согласно документу, дети из многодетных семей получат преимущественное право зачисления в образовательную организацию при условии успешного прохождения вступительных испытаний. Планируется, что данное решение коснется правил при поступлении в бакалавриат и специалитет.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Подписывайтесь на наш канал в Одноклассниках,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме