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Вчера, 15:57

Приморье примет участие в Международной туристической выставке

Приморье примет участие в Международной туристической выставке

Источник фото: pixabay.com

Приморский край традиционно примет участие в Международной туристической выставке (MITT), которая пройдет в Москве 16-18 марта на площадке МВЦ «Крокус Экспо». Представители Туристско-информационного центра Приморья расскажут гостям мероприятия о возможностях региона в предстоящем туристическом сезоне, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на правительство края.

Как сообщили в ТИЦ, на стенде Приморского края можно будет познакомиться с туристическими компаниями «Фрегат-Аэро», «ЛакиТурс», «Дороги Мира», «Мирабель» и «Катюша».

«Турсообщество Приморья ежегодно участвует в выставке MITT. К сожалению, в прошлом году нам не удалось собраться на профессиональной площадке по известной всем причине, но в преддверии нового туристического сезона будем наверстывать упущенное», – прокомментировала директор Туристско-информационного центра Приморского края Ольга Гуревич.

По ежегодной традиции регионы-участники представили авторские видео на конкурс видеороликов регионов России: голосование за лучший видеоролик завершается 15 марта. За Приморский край можно проголосовать по ссылке. Церемония награждения победителей состоится 17 марта на площадке выставки.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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