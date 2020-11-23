«Всегда боялась этого сарая»: жители Владивостока ликуют от увиденного на улице

Во Владивостоке в районе Балева сносят так называемый торговый центр, сообщают «Вести:Приморье».

В приморских пабликах горожане возликовали от этой новости. Многие отметили, на торговый центр это строение было не похоже. Некоторые горожане даже не догадывались, что внутри творится. И, кстати, отмечают, постройка никогда не привлекала должного внимания, лишь вызывала негатив.

Очевидцы уточняют, техника работает в районе оставноки "Поликлиника". Рядом виадук.

«Ну слава богу, всегда боялась этого сарая».

«Ура! Эту *** вообще не надо было строить. Очередная дурость типа нашего гроба на сабанейке, который уже на проезжую часть дважды рушился».

«Давно пора это убожество убрать от туда».

«Этот тц, колом уже лет 20 стоит».

«Наконец то, а то как бельмо там стояло».

«Правильно делают. Зачем там это бесполезное безобразие стояло».

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видео dpskontrol125rus

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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