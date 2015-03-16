В Приморье отметят седьмую годовщину воссоединения с Крымом и Севастополем

В четверг, 18 марта, Россия будет отмечать седьмую годовщину воссоединения с Крымом и Севастополем. В Приморье в честь памятной даты пройдут различные культурные и образовательные мероприятия, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на правительство края.

По информации внутренней политики Приморского края, во Владивостоке состоятся тематические книжные выставки и познавательные часы «В единстве сила» и «Крым – капелька России» в краевых государственных библиотеках, а также различные спортивные мероприятия.

С 18 по 20 марта в мультимедийном историческом парке «Россия – моя история» предлагают присоединиться к историческому квесту с использованием экспозиций музейного комплекса «По следам истории Крыма» и посетить тематическую экскурсию «Связь с Крымом через века».

В Спасске-Дальнем проведут информационный час в центральной городской библиотеке, во время которого присутствующим расскажут о значении вхождения полуострова в состав нашей страны для крымчан и российского народа.

В Лесозаводске состоится акция «Крым – наш», подразумевающая создание значков с тематической символикой. Организатор – молодежный клуб «Олимп».

В Находке в честь знаменательного события откроют сразу три выставки: «Крым в истории России», «Крым и Россия: сила в единстве» и «Россия и Крым – снова вместе!». Кроме того, в центральной городской библиотеке проведут познавательный час «Россия и Крым – общая судьба».

«18 марта – особенная дата. В этот день произошло важное для нашей страны событие – Крым и Севастополь на правах полноправных субъектов включили в состав Российской Федерации. Севастополь при этом получил статус города федерального значения, которым ранее обладали только Москва и Санкт-Петербург. Таким образом, мы говорим не просто об изменении государственных границ, но и восстановление исторической справедливости, сохранении родного языка, защите прав и интересов миллионов граждан», – отметила заместитель директора департамента внутренней политики Приморского края Ольга Ивченко.

Напомним, Крым вошел в состав России по итогам референдума 2014 года. За присоединение высказались 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в строгом соответствии с международным правом.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]