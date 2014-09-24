«Грозились рассказать о сексуальной ориентации»: 24-летний продавец мясной лавки подвергся пыткам

Выходец из Узбекистана пожаловался в полицию на нападение со стороны неизвестных, которое произошло во Владивостоке, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на vl.ru.

Причиной конфликта якобы стала нетрадиционная сексуальная ориентация мужчины. Вымогатели потребовали передать им машину и 50 тысяч рублей, угрожая в противном случае сбросить молодого человека с Золотого моста.

По информации источника в правоохранительных органах, в начале марта жертвой криминального нападения стал 24-летний продавец мясной лавки. Поздно вечером на Семёновской к пострадавшему подошли трое малознакомых граждан Узбекистана, которые обвинили его в гомосексуализме и нанесли телесные повреждения.

Затем нападавшие на машине избитого парня – авто марки Honda Insight – отвезли его в контейнер на улице Басаргина, где продолжили пытать и избивать. Вымогатели требовали переоформить на них автомобиль, а также заплатить 50 тысяч рублей для прощения «греха гомосексуализма». В случае отказа злоумышленники угрожали скинуть мужчину с вантового моста в бухту Золотой Рог.

На этом истязания не закончились, и вымогатели отвезли избитого в квартиру одного из домов на Новожилова, где связали и оставили одного. Однако молодой человек сумел избавиться от верёвки и сбежал. Позже он обратился с заявлением о нападении и вымогательствах в полицию.

Стражи порядка опросили пострадавшего, а также осмотрели его автомобиль, который был обнаружен на Патрокле. Также была обнаружена верёвка, которой связывали парня, и другие предметы, использованные злоумышленниками.

По факту случившегося проводится доследственная проверка.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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