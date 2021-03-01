Южноафриканский штамм коронавируса обнаружили в России

В России обнаружили южноафриканский штамм коронавируса. Об этом говорится на сайте Роспотребнадзора, сообщают «Вести:Приморье».

Там уточнили, что в стране было выявлено 28 изолятов, относящихся к британскому варианту COVID-19, а два — относящихся к южноафриканскому штамму. При этом изолятов, которые относятся к бразильскому варианту коронавируса, обнаружено не было.

«В 16 случаях выявлены другие мутации», — сказано в сообщении.

Отмечается, что мониторинг продолжается, ситуация остается на контроле ведомства, отмечает Газета.ру.

Напомним, за минувшие сутки, по данным на 16 марта, в Приморье диагноз «коронавирус» подтвердился ещё у 57 жителей региона. Всего заболевших с начала эпидемии - 41 519. Вылечились от COVID-19 – 117 заболевших, всего выздоровевших - 36 775. Привились от инфекции COVID – 50 508 жителей края.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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