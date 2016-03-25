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Рыбаков напугала и ошарашила находка в реке в Приморье

Рыбаков напугала и ошарашила находка в реке в Приморье

Источник фото: ulov25

В реке Артёмовка Приморского края рыбаки обнаружили пугающую находку, сообщают «Вести:Приморье».

На дне реки под толщей льда, который с каждым днем тает все быстрее, очевидцы рассмотрели  трупы животных. На фото плохо видно, что это за животные. Однако, если присмотреться, можно предположить, что это были кабан и олененок. Кстати, второе фото вызывает еще больше споров, кто-то предположил, тело похоже на козленка.

Артемовка. А под белой простыней открываются страшные виды,

пишет автор поста в паблике ulov25.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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