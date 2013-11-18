В Дальнегорске обвалился рудник – из-под завалов вытащили двух человек

В среду, 17 марта, утром в Дальнегорске обвалился рудник. Спасатели выехали на место происшествия. Под завалами заблокированы два человека.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморскому краю, 17 марта в 08.39 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Приморскому краю поступило сообщение об обрушении породы на руднике «Королевский» в городе Дальнегорске.

В 08.40 к указанному месту убыла группа горноспасателей Дальнегорского военизированного горноспасательного взвода в составе 13 человек и 2 единицы техники.

В 09.10 спасатели прибыли к указанному месту.

Обновление в 12:00: По уточнённой информации в руднике находилось 30 человек, 28 человек эвакуированы спасателями. Заблокированными оказались 2 человека.

В 08.30 спасательные работы по спасению горняков были начаты.

В 08.35 в горноспасатели добрались до пострадавших и приступили к спасательным работам. По уточнённой информации один человек получил травму ног.

В 11.20 одного из мужчин достали на поверхность.

В 11.45 обоих мужчин подняли из рудника и передали врачам скорой медицинской помощи.

В 11.50 работы завершены.

Обновление в 12:10: Прокуратура города Дальнегорска организовала проверку по факту обрушения горной породы, произошедшего сегодня, 17 марта 2021 года, на руднике в городе Дальнегорске.

Установлено, что на одном из участков рудника «Николаевский» АО «ГМК «Дальполиметалл» при выпуске горной массы на скреперном штреке одного из проходчиков заблокировало породой.

По данным спасателей на момент обрушения в руднике находилось 30 человек, 28 из которых удалось эвакуировать, заблокированными оказались двое. К полудню все работники были эвакуированы.

В рамках проверки прокуратура даст оценку обстоятельствам и причинам произошедшего, проверит исполнение законодательства о промышленной безопасности, соблюдение требований по охране труда на предприятии.

По результатам проверки при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.

На место происшествия выехал прокурор города Дальнегорска Антон Быков.

Результаты проверки взяты прокуратурой Приморского края на контроль.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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