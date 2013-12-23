Силовые структуры разыскивают приморского депутата

Депутата Думы Дальнегорского городского округа Тимура Бражникова, разыскивают силовые структуры, сообщают «Вести:Приморье».

О том, что силовики заинтересовались депутатом, рассказывает ИА DEITA.RU со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

Как стало известно агентству, народного избранника не исключают в причастности к мошеннической схеме, связанной с ремонтом жилищного фонда на территории края, а также в даче взяток должностным лицам, осуществляющим приём выполненных работ по ремонту жилищного фонда в Приморье, в том числе на территории Дальнегорска. Силовики не исключают, что член фракции партии власти причастен к отмыванию денежных средств, также связанных с данным направлением работы.

Тимур Бражников является депутатом городской думы Дальнегорска, входит в комитет думы по городскому хозяйству. Избрался от 4 избирательного округа. Согласно порталу проверки контрагентов Seldon.Basis, народный избранник является учредителем трех компаний: ООО ТК «Мегалайн», ООО «Седьмая Автобаза», оба предприятия в том числе связаны с перевозками, третье предприятие ООО «Кайман», занимается эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе. Также у депутата действующее ИП.

За пять лет с 2013 по 2018 годы компания ООО «Кайман» получила девять контрактов от администрации Дальнегорска и Управления муниципального имущества администрации Дальнегорского городского округа Приморского края. Общая сумма контрактов составила 17 млн рублей. Первый контракт компания получила в декабре 2013 года, а в августе 2013 года Тимур Бражников стал одним из соучредителей предприятия.

Согласно картотеке Арбитражного суда, компания судилась с «Примтеплоэнерго», ОАО «ДЭК», с госжилинспекцией Приморья, администрацией Дальнегорска и другими организациями.

В прошлом депутат уже становился известен широкой публике. В декабре 2019 года в центре Дальнегорска, неподалеку от администрации города, в результате конфликта он получил заряд дроби в ягодицу. Как писали региональные СМИ, Тимур Бражников несколько раз привлекался к ответственности в 2012 году: за изготовление листовок от имени партии «СР» и за оскорбление полицейского.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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