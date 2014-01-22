«С этим придется столкнуться»: о серьезной обстановке в Приморье сообщили Трутневу

Сложная паводковая ситуация ожидается в этом году в Приморье, на Камчатке и Сахалине, в зону половодья могут попасть 555 населенных пунктов, сообщают «Вести:Приморье».

Об этом уточнили в пресс-службе аппарата полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе по итогам совещания под руководством заместителя председателя правительства РФ - полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева, пишет ТАСС.

"В этом году начало высокого половодья ожидается в Приморском и Камчатском краях, Сахалинской области. В августе - сентябре напряженная обстановка складывается в Хабаровском крае и Амурской области. В зону вероятного воздействия паводка могут попасть 555 населенных пунктов и почти 155 тыс. человек, 11 участков железных дорог, 585 участков автодорог, 221 мостовое сооружение", - говорится в сообщении.

В 2020 году от паводка пострадали четыре дальневосточных региона - Приморский и Хабаровский края, Амурская область и Еврейская автономная область, было подтоплено 124 населенных пункта. Ликвидация последствий продолжается до сих пор.

Напомним, в Приморье по данным министерства ГО ЧС, в 2020 году произошло 50 чрезвычайных ситуаций. Было спасено 634 человеческих жизни. Службы реагировали на более чем 6,5 тысячи происшествий.

Экстренные службы среагировали своевременно. Были приняты правильные решения. Благодаря прогнозированию обстановки и заблаговременно проведенным превентивным мероприятиям период весеннего паводка прошли без осложнений.

Также в крае продолжают расчищать русла рек. В этом году работы пройдут еще на нескольких объектах, что позволит минимизировать ущерб от наводнений. В министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды отмечали, в 2020 году было расчищено более 40 километров русел рек.

По словам заместителя председателя Правительства Приморья Елены Пархоменко, благодаря комплексной работе вместе с федеральными ведомствами на протяжении нескольких лет в крае не только идет расчистка, спрямление и дноуглубление рек, но и строительство капитальных гидротехнических сооружений.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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