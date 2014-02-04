Пугающую находку обнаружили жители Владивостока у побережья

В субботу вечером приморцы, прогуливаясь по пляжу в районе ж/д станции «Вторая Речка», обнаружили тело человека, которое вынесло к берегу, сообщают «Вести:Приморье».

Горожане вызвали наряд полиции. Очевидцы утверждают, тело мужчины лежало на спине, примерно в трех метрах от берега. Скорее всего, это был рыбак, судя по одежде, которая была на нем.

Информация о страшной находке разлетелась по соцсетям в крае, многие предположили, это может быть мужчина, который ранее утонул в машине с семьей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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