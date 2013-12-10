Техника вышла на расчистку дорог города и края

Во Владивостоке продолжает господствовать циклон. На дороги города вышла снегоуборочная техника, сообщают «Вести:Приморье».

В оперативном штабе при муниципальном дорожном предприятии “Содержание городских территорий” отметили, 149 единиц техники – трактора-щетки, грузовики с отвалами, пескоразбрасыватели расчищают дороги от снега, обрабатывают их жидким химреагентом.

Обработка ведется на нескольких улицах и трассе Седанка-Патрокл. Уточняется, работы будут продолжаться до полной ликвидации последствий непогоды.

Вручную и с помощью спецтехники расчищают тротуары, лестницы, виадуки. Задействованы порядка 100 дорожных рабочих.

Расчистку придомовых территорий ведут управляющие компании и ТСЖ.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]