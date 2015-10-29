«Синие следы от укуса»: Мужчина пострадал от собаки

О том, что в Артеме собаки нападают на человека, рассказал один из пострадавших. Мужчину укусила дворовая собака, сообщают «Вести:Приморье».

Мужчина рассказал, что пострадать мог ребенок, который шел с ним. Лишь случайность спасла ребенка.

В районе 19 школы бегает собака, нападает без предупреждения очень тихо подкрадываясь.

Собака была палевого цвета в холке см. 50-60, без ошейника. Мы шли 15.03 в 22.00 с тренировки забрали ребенка. Момент получился случайный, я обнял сына и выставил сзади ногу и в этот момент почувствовал укус т.е. если б не было выставлено мной ноги то укус пришелся моему ребенку. Брюки были толстыми и по этому рана минимальная,

пишет автор поста в паблике artemportal.ru.

В комментариях горожане отметили, уже многие попадались в зубы этой собаки.

«У меня вчера сестру собака укусила. Домашняя, но на самовыгуле. Я теперь тоже за тр***, даже пусть и домашних, нечего их беспризорно отпускать».

«При совдепии были спец бригады по отлову бездомных собак, и всё хорошо было, а щас назвался зоозащитником, от нечего делать, и голосят только».

«Полностью согласна, много раз эта собака кидалась».

«Ага, меня укусила и от моего крика убежала».

Орфография и пунктуация авторов поста и в комментариях сохранены.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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