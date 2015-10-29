«Синие следы от укуса»: Мужчина пострадал от собаки
О том, что в Артеме собаки нападают на человека, рассказал один из пострадавших. Мужчину укусила дворовая собака, сообщают «Вести:Приморье».
Мужчина рассказал, что пострадать мог ребенок, который шел с ним. Лишь случайность спасла ребенка.
В районе 19 школы бегает собака, нападает без предупреждения очень тихо подкрадываясь.
пишет автор поста в паблике artemportal.ru.
В комментариях горожане отметили, уже многие попадались в зубы этой собаки.
«У меня вчера сестру собака укусила. Домашняя, но на самовыгуле. Я теперь тоже за тр***, даже пусть и домашних, нечего их беспризорно отпускать».
«При совдепии были спец бригады по отлову бездомных собак, и всё хорошо было, а щас назвался зоозащитником, от нечего делать, и голосят только».
«Полностью согласна, много раз эта собака кидалась».
«Ага, меня укусила и от моего крика убежала».
Орфография и пунктуация авторов поста и в комментариях сохранены.
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