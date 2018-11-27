Сегодня, 18:35
Новую схему мошенничества с деньгами назвал ЦБ
Мошенники стали чаще пользоваться новой схемой обмана - ошибочные переводы, при которой граждане могут остаться без средств, сообщают «Вести:Приморье».
В Центробанке поясняют, главное в данной ситуации - не предпринимать никаких действий.
«Если вам на карту пришли деньги от неизвестного отправителя, а затем он попросил вас вернуть их, сообщите человеку, что вы не против возврата. Но при этом отправитель должен сам обратиться в свой банк с заявлением, что совершил ошибочный перевод», — пояснили РИА «Новостям» в ЦБ.
Также отмечается, что на такие переводы могут обратить внимание спецслужбы, приняв их за пути отмывания денег.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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