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Новую схему мошенничества с деньгами назвал ЦБ

Новую схему мошенничества с деньгами назвал ЦБ

Источник фото: pixabay.com

Мошенники стали чаще пользоваться новой схемой обмана - ошибочные переводы, при которой граждане могут остаться без средств, сообщают «Вести:Приморье».

В Центробанке поясняют, главное в данной ситуации - не предпринимать никаких действий.

«Если вам на карту пришли деньги от неизвестного отправителя, а затем он попросил вас вернуть их, сообщите человеку, что вы не против возврата. Но при этом отправитель должен сам обратиться в свой банк с заявлением, что совершил ошибочный перевод», — пояснили РИА «Новостям» в ЦБ.

Также отмечается, что на такие переводы могут обратить внимание спецслужбы, приняв их за пути отмывания денег.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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