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Обязанность по оплате за установку электросчетчиков ляжет на «другие плечи»

Обязанность по оплате за установку электросчетчиков ляжет на «другие плечи»

На рассмотрение Госдумы внесли законопроект, который предлагает запретить возлагать на «управляйку» обязанность жильцов по оплате установки электросчетчиков, сообщают «Вести:Приморье».

Документ опубликован во вторник в электронной базе данных палаты парламента, пишет «Парламентская газета».

В настоящее время приходится сталкиваться с ситуацией, когда вместо жильцов деньги за устанавливаемые приборы учета изначально уплачивают «управляйки». А впоследствии они взыскивают эти средства с граждан. В результате, как отмечают законодатели, у управляющей организации образуется кассовый разрыв между датой оплаты стоимости установленных приборов и датой получения денежных средств (с рассрочкой в пять лет) от граждан. Управляющая компания терпит убытки ввиду наличия злостных неплательщиков (от 3 до 5 %), с которых невозможно взыскать задолженность даже через исполнительное производство.

Данным законопроектом предлагается внести изменение в ст. 13 ФЗ № 261-ФЗ запрещающее возлагать на товарищество собственников жилья, жилищный кооператив или иной специализированный потребительский кооператив, управляющую организацию, осуществляющих управление многоквартирным домом, обязанности граждан — собственников помещений в многоквартирных домах по оплате расходов указанных организаций на установку приборов учета используемых энергетических ресурсов», — говорится в пояснительной записке.

Законопроектом допускается исключение, когда собственниками помещений принято решение о компенсации расходов за установку электросчетчиков в адрес организации и включении их в плату за содержание жилого помещения.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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