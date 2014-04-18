Обязанность по оплате за установку электросчетчиков ляжет на «другие плечи»

На рассмотрение Госдумы внесли законопроект, который предлагает запретить возлагать на «управляйку» обязанность жильцов по оплате установки электросчетчиков, сообщают «Вести:Приморье».

Документ опубликован во вторник в электронной базе данных палаты парламента, пишет «Парламентская газета».

В настоящее время приходится сталкиваться с ситуацией, когда вместо жильцов деньги за устанавливаемые приборы учета изначально уплачивают «управляйки». А впоследствии они взыскивают эти средства с граждан. В результате, как отмечают законодатели, у управляющей организации образуется кассовый разрыв между датой оплаты стоимости установленных приборов и датой получения денежных средств (с рассрочкой в пять лет) от граждан. Управляющая компания терпит убытки ввиду наличия злостных неплательщиков (от 3 до 5 %), с которых невозможно взыскать задолженность даже через исполнительное производство.

Данным законопроектом предлагается внести изменение в ст. 13 ФЗ № 261-ФЗ запрещающее возлагать на товарищество собственников жилья, жилищный кооператив или иной специализированный потребительский кооператив, управляющую организацию, осуществляющих управление многоквартирным домом, обязанности граждан — собственников помещений в многоквартирных домах по оплате расходов указанных организаций на установку приборов учета используемых энергетических ресурсов», — говорится в пояснительной записке.

Законопроектом допускается исключение, когда собственниками помещений принято решение о компенсации расходов за установку электросчетчиков в адрес организации и включении их в плату за содержание жилого помещения.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]