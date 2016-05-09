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«А что сами себя не оштрафовали?»: водитель столкнулся с неожиданным на трассе

«А что сами себя не оштрафовали?»: водитель столкнулся с неожиданным на трассе

Источник фото: скрин видео

Житель Приморья, находясь за рулем автомобиля, едва не попал в серьезную аварию, сообщают «Вести:Приморье».

Столкновение в «лобовую» могло окончиться трагедией. Так, на одной из трасс, повернув направо, водитель едва не врезался в автомобиль ДПС, который двигался по «встречке». Аварии удалось избежать.

На кадрах видео, опубликованных в паблике newsbox24.tv, видно водитель двигался по правилам. Светофор показывал «зеленый» сигнал поворота направо. Никто не ожидал «нежданчика» от сотрудников ДПС за поворотом.

Приморец едва лоб в лоб не столкнулся с автомобилем ГИБДД, который неожиданно оказался на встречке,

пишет автор поста.

«Эту запись в ГИББ нужно предоставить».

«А потом принимают экзамен, и говорят что не сдали».

«Штраф им и лишение».

«А что сами себя не штрафанули?».

«Нормально так. А ем оправдан такой бессмысленный маневр... наверное кого-то спасали не иначе».

Орфография и пунктуация авторов поста и в комментариях сохранены.

 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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